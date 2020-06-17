В Белой Церкви 16 июня после обеда двое 14-летних парней решили сократить путь и перелезть через грузовые вагоны на железнодорожном вокзале, такая затея закончилась трагедией.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на ГУ НП Киевской области.

Сообщается, что, когда первый подросток залез на вагон, приятель схватил его за ногу, пытаясь отговорить от такого поступка, однако тот его оттолкнул и полез дальше. Через мгновение произошел разряд электромагнитной волны, в результате – одного парня отбросило на землю, а другого – смертельно поразило электротоком.

Упавший на землю подросток успел вызвать на место скорую помощь. По приезду медики лишь констатировали смерть подростка. На месте происшествия также работали полицейские и спасатели. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Второй пострадавший подросток сейчас находится в реанимации.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Киевом на Троицу также случилась трагедия, неизвестный устроил настоящую поножовщину, в результате которой погибли три человека.

Так, в Фастове мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и мужчинам. Все кроме одной женщины погибли, а выжившую доставили в местную больницу.

Виновника полиция задержала. Ему оказалось 28 лет, а на момент преступления, согласно предварительной информации, он был в алкогольном опьянении.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

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