Людям нужно быть на чеку

Жители Отрадного сообщают о случаях избиения детей группой молодых людей.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на паблик "Мой Отрадный" в Facebook.

"В Соломенский районе Киева (Отрадный) группа молодых людей (больше 20 человек) избивает подростков. Днем 12 июня группа молодых людей избила подростков на улице Академика Белецкого, 18. В ходе собственного расследования родителями пострадавших выяснилось, что ребята занимаются подобным регулярно. Позанимавшись спортом в парке Отрадный, "банда" выходит в город и продолжает отрабатывать удары, на беззащитных подростках", - говорится в сообщении Андрея Суворова.

Отмечается, что нападавшие бьют ногами и разбегаются, а также угрожают расправой людям, которые рассказывают об избиениях.

По факту нападения потерпевшие обратились в органы правопорядка с соответствующим заявлением, были сняты побои, зафиксированы травмы.

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