В Киеве на Подольском мосту похитили 12 новых вант

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook киевского городского головы Виталия Кличко.

По данным мэра, эти ванты, которые должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста, город получил от немецкого производителя.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант", – возмущается Кличко.

По его словам, спустя некоторое время заказчику строительства пришло письмо от одного из субподрядчиков, в котором тот пишет о желании забрать ванты.

Столичный мэр называет действия подрядчиков и субподрядчиков наглым саботажем, из-за которого сроки строительства затянутся.

Politeka писала, что столичный фуникулер закрылся на ремонт практически на месяц. Так, согласно информации, фуникулер закрыли на ремонт до 21 августа. На входе можно заметить соответствующее объявление.

Однако жители и гости Киева недоумевают, почему фуникулер закрыли на ремонт именно сейчас, ведь по их мнению, отремонтировать этот удобный вид транспорта можно было раньше, когда в городе действовал карантин, транспорт не ходил, а многие киевляне сидели по домам.

Мэр Киева Виталий Кличко с целью предвыборного пиара планирует пустить съезды с Подольского моста не на Троещину, а на Русановские сады вопреки ожиданиям киевлян. Такую информацию обнародовал политический эксперт Виктор Таран.

“Ситуация вокруг левобережных съездов с Подольско-Воскресенского мостового перехода является одной из самых горячих на данный момент. О ней идут споры как в экспертной среде, так и среди депутатов Киевсовета. Однако киевским властям и лично мэру Виталию Кличко не стоит забывать, что в первую очередь в таких важных моментах надо ориентироваться на мнение общины, киевлян. ”, - подчеркнул политолог.

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