Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз обманул депутатов Киевсовета

Об этом на своей странице в Facebook заявляет украинский блогер Михаил Шнайдер, передает Politeka.

Судь обмана, по его словам, состоит в том, что столичный градоначальник пытался провести через Киевсовет коррупционное по своей сути решение о лизинге автобусов.

"Сделано это было ради возможности получить прибыль в размере 10 миллионов долларов самим градоначальником и, вероятно, его ближайшими соратниками", – предполагает Шнайдер.

Также блогер указывает на тот факт, что лизинг решили провести через важное решение Киевсовета о молодежном кредитовании.

"Именно в это решение, глава фракции Странников вписал пункт об автобусах. Депутаты думали, что голосовали за молодежь, а в реальности оказалось – за откаты и схемы", – возмущен Михаил Шнайдер.

Автор отмечатет тот факт, что данная манипуляция не прошла мимо правоохранителей, НАБУ уже возбудило дело и расследует вероятное преступление мэра, заставившего депутатов принять незаконное и неправомерное решение.

"Такого беспредела наш Киевсовет не видел даже при Черновецком. Не стоит удивляться тому, что киевские депутаты утратили доверие к мэру и отказываются принимать его мутные проекты и правки", – подытожил Михаил Шнайдер.

Politeka писала, что мэр Киева Виталий Кличко выписал очередные премии для своих чиновников. Так, в распоряжении имеются сведения, подтверждающие факт выплаты премий отдельным сотрудникам ведомства.

Сообщается, что по итогам работы в текущем году будут премированы заместители главы Киевского горсовета. Они получат от 37 тысяч до 61 тысячи гривен премии.

Мэр Киева Виталий Кличко разворовывает бюджеты, выделяемые на транспортную инфраструктуру и вместе со “смотрящими” пилит деньги, пока дороги в столице ремонтируются из рук вон плохо. Такое мнение высказал политический эксперт Ростислав Балабан.

“Дворовый проезд в одном из спальных районов, а именно Дарницком, а проезд между домами Григоренко 36 и 38 (как раз напротив того, что взорвался от газа). Так вот, там выбоины были по щиколотку, а теперь до половины колена, как понимаете не первый год. Обратился, как житель, в конце 2019, мол пора сделать. Мне вежливо ответили, что план не рассматривался и бюджета еще нет. Обращайтесь после праздников. Ок. Написал письмо уже в 2020 г. (конец января начало февраля). Мне ответили - план уже утвержден, а ваших выбоин там нет”, - рассказал эксперт.

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