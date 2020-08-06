В Киеве могут существенно ужесточить карантинные ограничения

Об этом передает Politeka со ссылкой на сообщение столичного градоначальника Виталия Кличко, опубликованное на его странице в Facebook.

Произойдет это, по словам мэра, в том случае, если киевляне будут продолжать несерьезно относиться к пандемии китайского вируса.

Кличко напомнил, что за минувшие сутки в столице вирус обнаружили еще у 180 Киевлян, а всего с начала пандемии от коронавируса умерли 142 жителя столицы.

"Призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации. Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям", – пригрозил столичный мэр.

По словам Кличко, усиление ограничений зависит от каждого жителя Киева.

"От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", – подытожил киевский городской голова.

Politeka сообщала, что за последние 24 часа в столице зафиксировано 180 новых случаев китайского вируса. Кроме того, сообщается, что за последние сутки в столице от коронавируса скончались три человека, а всего с начала пандемии китайский вирус забрал жизни у 142 киевлян. Всего на сегодняшний день в Киеве подтвердили 8992 случая COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3137 жителей столицы.

В Одесской области зафиксирован новый антирекорд по числу инфицированных и погибших от китайского вируса. Только за одни сутки в регионе выявлено 109 новых больных на COVID-19, а от осложнений, вызванных этим вирусом скончались 9 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе одесской ОГА. Всего с начала эпидемии на Одесчине заболели 3748 человек, под подозрением находится 5512 жителя. За весь период скончались 62 пациента.

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