Мэр столицы Виталий Кличко пролоббировал принятие Киевским городским советом решения о передаче на безвозмездной основе 10 Га земли застройщику Вагифу Алиеву под строительство торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем влоге на YouYube, рассказав и о ряде других резонансных решений, проведенных городским главой через Киевсовет.

“То, что творит в Киеве Кличко - это просто пи...ц, и последние сессии Киевского городского совета это очень четко демонстрируют. Во время этих сессий в центре столицы отдают под застройку исторический парк летчика Чкалова прямо в посольском квартале”, - сообщил Дубинский.



Отдельно он остановился на “подарке”, который с подачи Кличко Киевсовет сделал застройщику Вагифу Алиеву.



“На последней сессии Киевсовета (в четверг, 30 июля. - Ред.) бесплатно отдают одному из крупнейших застройщиков Вагифу Алиеву примерно 10 Га земли, чтобы он построил 450 тыс. кв. м торгово-развлекательного центра. Вот такой вот подарок от города, прямо в преддверии выборов”, - констатировал парламентарий.



Он возмутился тем уровнем коррупции, в который все глубже погружает столицу Виталий Кличко.



“Арендаторам коммунального имущества прощаются платежи в бюджет города. Не взимаются земельные налоги с Злочевского и его подельников. Деньги городу не нужны - а нужны зашквар и коррупция, в которые Кличко погружается все глубже и глубже. Мы, если хотим построить здесь настоящую европейскую столицу, должны с этим бороться и добиваться прозрачности городских финансов”, - резюмировал Александр Дубинский.