Мэру Киева Виталию Кличко порекомендовал "стать на костыли" известный американский политтехнолог Пол Манафорт

Как передает Politeka, такое мнение высказал блогер Михаил Шнайдер на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что недавно Кличко резко захромал и начал появляться в общественных местах, на встречах и на заседании Киевского городского совета с костылями.

"В связи с этим он рассказывал довольно таки мутную историю о том, что якобы повредил ахиллово сухожилие, когда ловил хулиганов. Так вот, на самом деле те самые хулиганы оказались борцами с распространением наркотиков, и не просто разрисовывали стены граффити, а закрашивали адреса по продаже дури. Естественно, киевляне возмутились таким поведением мэра - ведь он не только публично отчитал активистов, но и сдал одного из них в полицию", - отметил Шнайдер.

Именно после этого, по словам блогера, возникла идея с костылем - якобы мэр столицы является потерпевшим во всей этой ситуации, а значит и претензии ему предъявлять как-то совсем неловко.

"Ну а теперь самое интересное. По моей информации, походить с костылем нашему мэру посоветовал один очень известный американский политтехнолог, который уже работал с ним в 2014 Году. Вы наверное уже догадались, кто? Конечно же, это - Пол Манафорт. Который был осужден в США за тяжкие преступления еще в марте 2019 года", - заявил Шнайдер.

По его словам, в мае этого года Манафорт из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19 вышел под домашний арест.

"И вот теперь снова, как и шесть лет назад, дает Кличко свои ценные советы", - резюмировал блогер.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко задержал АТОшника и "майдановца", которые разрисовывали стены, и снял это на видео.

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