Так, користувач Facebook Сергій Бондар повідомив, що Кличко намагався впіймати двох його друзів, які замальовували "наркоманські графіті".

Він також наголосив, що знає обох хлопців вже багато років і виключно з найкращого боку.

"Один пройшов війну. Йому вдалось від Вас втекти. Інший - Синиця Ярослав. Поранений на Майдані. Йому тітушки рознесли півголови. Тому навіть не намагався від Вас тікати", - звернувся Бондар до Кличка.