Мер Києва Віталій Кличко затримав АТОвця і "майданівця", які розмальовували стіни, та зняв це на відео
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.
Так, користувач Facebook Сергій Бондар повідомив, що Кличко намагався впіймати двох його друзів, які замальовували "наркоманські графіті".
"Вони цим займаються постійно. Свого роду культурний спротив повальній наркоманії серед молоді", - написав Бондар.
Він також наголосив, що знає обох хлопців вже багато років і виключно з найкращого боку.
"Один пройшов війну. Йому вдалось від Вас втекти. Інший - Синиця Ярослав. Поранений на Майдані. Йому тітушки рознесли півголови. Тому навіть не намагався від Вас тікати", - звернувся Бондар до Кличка.
Киянин закликав мера столиці переглянули цю ситуацію під іншим ракурсом.
"Я також неодноразово замальовував телеграм-канали, які поширюють наркотики. Доводилось і розбивати обличча тим, хто їх малює. Бо реально ж зас*али все місто", - обурився киянин.
За його даними, на Ярослава Синицю було складено адмінпротокол.
Як відомо, мер Києва Віталій Кличко зняв на відео, як він вночі підходить до двох молодих людей, які малюють графіти. На своїй сторінці в соцмережі він повідомив, що під час очікування на правоохоронців один із хлопців втік.
Нагадаємо, Кличко своїм вчинком мало не лишив вкладників “Укрбуду” без шансів на отримання житла, - експерт.
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