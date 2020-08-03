Визначилися лідери в перегонах за крісло мера Києва

Як передає Politeka.net,

про це стало відомо з останнього соцопитування, проведеного ГО "Центр громадського розвитку" ІНТЕР-АКЦІЯ "в Києві з 13 по 15 липня.

Згідно з опитуванням думки киян, фаворитом перегонів є чинний мер столиці Віталій Кличко, якому наступає на п'яти громадський діяч Андрій Пальчевський. Розрив між ймовірними кандидатами мінімальний.

Рейтинг кандидатів вийшов слудующим:

Віталій Кличко ( "УДАР") - 23,8%

Андрій Пальчевський ( "Перемога Пальчевський") - 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) - 10,5%

Ігор Смешко ( "Сила і честь") - 5,7%

Андрій Білецький ( "Національний корпус") - 5,5%

Олексій Гончаренко ( «Європейська солідарність») - 4,5%

Ірина Верещук ( «Слуга народу») - 4,1%

Сергій Притула ( «Голос») - 3,9%

Микола Тищенко ( «Слуга народу») - 3,8%

Олексадр Омельченко - 3,3%

Також в Центрі «ІНТЕР-АКЦІЯ» прокоментували різке зниження підтримки чинного мера Віталія Кличка жителями столиці. За словами глави ГО Юрія Лагутова, причиною цього стало невиконання Кличком передвиборних обіцянок, зокрема, що припинить часті відключення гарячої води. Крім того, він підкреслив, що 41% жителів столиці незадоволені діями чинного мера через скандали з мостами і заступниками голови КМДА.

Лагутов зазначив, що рейтинг Кличка з осені 2019 року обвалився 5%, в той час як Пальчевський отримав приблизно такий же приріст своєї підтримки.

Також директор Центру "ІНТЕР-АКЦІЯ" впевнений, що за пост градоначальника столиці мають усі шанси поборотися Микола Томенко та Андрій Білецький, підтримка яких за останній час зросла на 10%.

Що стосується партій, переваги киян распаределісь таким чином:

«Європейська солідарність» - 16%

«Слуга народу» - 14,7%

«Перемога Пальчевського» - 14,0%

Відзначається, що політсилу «УДАР» нинішнього градоначальника Віталія Кличка, за станом на середину липня, готові підтримати 10% киян.

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