Стало известно, у кого больше всего шансов занять кресло мэра Киева в 2020 году

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из последнего соцопроса, проведенного ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.

Согласно опросу мнения киевлян, фаворитом гонки является действующий мэр столицы Виталий Кличко, которому наступает на пятки общественный деятель Андрей Пальчевский. Разрыв между вероятными кандидатами минимальный.

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Рейтинг кандидатов получился слудующим: 

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Также в Центре «ИНТЕР-АКЦИЯ» прокомментировали резкое снижение поддержки действующего мэра Виталия Кличко жителями столицы. По словам главы ОО Юрия Лагутова, причиной этому стало невыполнение Кличком предвыборных обещаний, в частности, что прекратит частые отключения горячей воды. Кроме того, он подчеркнул, что 41% жителей столицы недовольны действиями действующего мэра из-за скандалов с мостами и заместителями главы КГГА.

Лагутов отметил, что рейтинг Кличко с осени 2019 года обвалился 5%, в то время как Пальчевский получил приблизительно такой же прирост своей поддержки.

Также директор Центра "ИНТЕР-АКЦИЯ" уверен, что за пост градоначальника столицы имеют все шансы побороться Николай Томенко и Андрей Билецкий, поддержка которых за последнее время выросла на 10%.

Что касается партий, предпочтения киевлян распаределись таким образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Отмечается, что политсилу «УДАР» нынешнего градоначальника Виталия Кличко, по состоянию на средину июля, готовы поддержать 10% киевлян.

Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".