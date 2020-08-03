Стало известно, у кого больше всего шансов занять кресло мэра Киева в 2020 году
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из последнего соцопроса, проведенного ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.
Согласно опросу мнения киевлян, фаворитом гонки является действующий мэр столицы Виталий Кличко, которому наступает на пятки общественный деятель Андрей Пальчевский. Разрыв между вероятными кандидатами минимальный.
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Рейтинг кандидатов получился слудующим:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Также в Центре «ИНТЕР-АКЦИЯ» прокомментировали резкое снижение поддержки действующего мэра Виталия Кличко жителями столицы. По словам главы ОО Юрия Лагутова, причиной этому стало невыполнение Кличком предвыборных обещаний, в частности, что прекратит частые отключения горячей воды. Кроме того, он подчеркнул, что 41% жителей столицы недовольны действиями действующего мэра из-за скандалов с мостами и заместителями главы КГГА.
Лагутов отметил, что рейтинг Кличко с осени 2019 года обвалился 5%, в то время как Пальчевский получил приблизительно такой же прирост своей поддержки.
Также директор Центра "ИНТЕР-АКЦИЯ" уверен, что за пост градоначальника столицы имеют все шансы побороться Николай Томенко и Андрей Билецкий, поддержка которых за последнее время выросла на 10%.
Что касается партий, предпочтения киевлян распаределись таким образом:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Отмечается, что политсилу «УДАР» нынешнего градоначальника Виталия Кличко, по состоянию на средину июля, готовы поддержать 10% киевлян.
Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".