В пятницу, 7 августа с 22 часов будет частично ограничено движение на Южном мосту

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевавтодора.

Сообщается, что закрытие части моста связано с ремонтом деформационных швов и обновлением опор.

Также стало известно, что работы продолжатся до 28 сентября.

Работники Киевавтодора будут трудиться в направлении Надднепрянского шоссе, поэтому по крайней правой полосе во время проведения работ движение частично ограничат.

Politeka сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко объяснил плохое состояние дорог и мостов в украинской столице.

"Много неудобств возникло из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение развязкой планируем полностью восстановить", - заявил Виталий Кличко.

На Днепропетровщине в любой момент может рухнуть мост. Сообщается, что мост этот находится недалеко от села Соленое. Местные жители безуспешно добиваются его ремонта на протяжении последнего года, однако пока безрезультатно.

Примечательно то, что этот мост – единственный путь к местной школе, поэтому дети подвергаются страшной опасности, передвигаясь по нему. Если пройтись по аварийному мосту, то можно заметить большие сквозные ямы и острую арматуру, торчащую вокруг.

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