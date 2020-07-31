Столичный фуникулер закрылся на ремонт практически на месяц

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сайт Сегодня.

Так, согласно информации издания, фуникулер закрыли на ремонт до 21 августа. На входе можно заметить соответствующее объявление.

Однако жители и гости Киева недоумевают, почему фуникулер закрыли на ремонт именно сейчас, ведь по их мнению, отремонтировать этот удобный вид транспорта можно было раньше, когда в городе действовал карантин, транспорт не ходил, а многие киевляне сидели по домам.

В ответ на упреки, сотрудники фуникулера ссылаются на то, что его закрытие именно в этот период года – "традиция" и киевляне могли бы и привыкнуть, что фуникулер в августе не работает.

Politeka писала, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие цены на проезд ожидают горожан с 1 августа. Со следующего месяца тарифы на передачу электроэнергии в Украине вырастут на 54%. Столичный глава прокомментировал ситуацию во время онлайн-брифинга.

По словам Виталия Кличко, с повышением тарифов в общественном транспорте киевлянам придется тратить намного больше денег. Поэтому в КГГА ищут альтернативные варианты.

"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – отметил Кличко.

Также Кличко объяснил плохое состояние дорог и мостов в украинской столице. Он написал об этом в Facebook и нарвался на критику киевлян.

"Много неудобств возникло из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение развязкой планируем полностью восстановить", - заявил Виталий Кличко.

Новые правила в транспорте, украинцев с 1 июля лишили главного: "Проехать можно только по..."

Водители проклинают раздолбанную дорогу под Днепром, видео: "На велосипеде быстрее".

Троллейбус переломал киевлянке кости: этим все не закончилось, детали.