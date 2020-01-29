Жуткий инцидент произошел с пенсионеркой в Киеве
На днях в Facebook был опубликован пост женщины, которая искала свидетелей происшествия с ее бабушкой, пишет Politeka.net.
Речь идет о происшествии недалеко метро «Васильковская»: все случилось во временном промежутке с 8:15 до 8:30, в троллейбусе 1131, который курсировал на 11-м маршруте (в сторону ВДНХ).
Женщина не успела выйти из троллейбуса, и ее зажало в дверях. Так женщину протащило несколько метров, после чего ее забрала скорая.
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По итогу оказалось, что у нее сломана ключица, плечо, бедро и колено.
Женщина ищет всех, кто мог бы быть свидетелем этого ужасного случая.
Внучка пострадавшей рассказывает, что ее бабушка как раз везла в школу ее сына, и она уже готова была выйти из троллейбуса одной из первых. После того как троллейбус остановился и двери открылись женщина просто рухнула и потеряла сознание.
При этом водитель не попытался скрыться или отрицать свою вину, он подошел к женщине и попытался оказать ей первую помощь.
Представитель перевозчика, которая прибыла на место попыталась порешать, и сказала, что если бабушка признает, что она сама выпала из троллейбуса на остановке, то водитель будет выплачивать ей компенсацию со своей зарплаты.
Как оказалось, что «Киевпастранс» не намерен никак вмешиваться в эту ситуацию и помогать пенсионерке, всю вину в ведомстве планируют свалить на водителя.
Водитель рассказал, что сам сильно переживал из-за этого случая и у него немного ухудшилось здоровье и начало скакать давление, но в той конкретной ситуации он сделать ничего не мог, к сожалению.
Ранее мы писали, что в Киеве могут отменить пополнение карты и раздельные проездные билеты на месяц для всех видов общественного транспорта.
Но их можно будет заменить единым билетом, с ограничением и без ограничения количества поездок.
Отдельным нововеденням будут суточные билеты: на 24, 48 и 72 часа. Согласно документу, опубликованному на сайте КГГА, их стоимость может составлять 100, 150 и 200 грн соответственно.
Стоимость проездных с ограниченной количеству поездок составит:
- на 46 поездок – 290 гривен (для студентов – 145, для школьников – 72,50);
- на 62 – 390 гривен (для студентов – 195, для школьников– 97,50);
- на 92 поездки – 575 гривен (для студентов – 287,50 для школьников– 143,75);
- на 124 поездки – 770 гривен (для студентов – 385, для школьников – 192,50).
Стоимость неограниченного билета на месяц на проезд на всех видах транспорта: автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене, как и раньше, составит 1300 грн.
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