Госпродпотребслужба призывает украинцев не забывать о карантине

Под Киевом впервые в 2020 году зафиксировали случай заражения сальмонеллезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу Госпродпотребслужбы.

Известно, что киевляне связывают факт заражения с недавним употреблением суши, приобретенных "на вынос" в одном из местных заведений.

Так, жители Киевской области сообщили, что симптомы инфекционной болезни появились после употребления пищи японской кухни из одного из местных заведений. Данный факт пока что не подтвержден, поэтому название учреждения СМИ и Госпродпотребслужба не афишируют.

В настоящее время продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование с целью выяснения обстоятельств и локализации границ очага заболевания.

На фоне этого специалисты подчеркнули важность соблюдения мер по предупреждению возникновения острых кишечных инфекций.

Так, следует помнить, что причиной возникновения острых кишечных инфекций является элементарное пренебрежение правилами личной гигиены, технологиями приготовления блюд, несоблюдение условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, в которых может быть возбудитель заболевания.

При этом болезнь может проявляться не сразу, а через 2 или даже 7 дней. Характерными симптомами заболевания являются слабость, головная боль, рвота, боли в животе, понос, повышение температуры.

В Госпродпотребслужбе также призвали украинцев придерживаться простых, но важных правил:

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