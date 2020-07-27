В агрофірмі "Глушки", що на Київщині зафіксовано африканська чума свиней

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook прес-служби Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Повідомляється, що АЧС виявили в Білоцерківському районі Київської області. Вона була підтверджена лабораторно під час експертизи матеріалу двох трупів свиней, які належали цій агрофірмі.

Рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській райдержадміністрації з 23 липня поточного року були встановлені карантинні обмеження на території свиноферми "Глушки", а також в наступних населених пунктах: с. Глушки, с. Безпечна, смт Терезине, с. Вільна Тарасівка, с. Олійникова Слобода с. Скребыши.

Також карантинні обмеження введені в населених пунктах: с. Пологи, смт Дослідницьке, смт Гребінки, с. Саливонки, с. Лосятин с. Соколівка, с. Петрівка.

В господарстві агрофірми "Глушки" довелося ліквідувати і спалити 3765 свиней.

Politeka повідомляла, що в Одеській області горіла свиноферма. В палаючому будинку загинуло 40 тварин.

Пожежа виникла ввечері 16 липня на території тваринницької ферми в селі Семихатки Березовського району. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що горить свинарник і склад, де зберігалися грубі корми. О 20:54 пожежу було локалізовано, а о 23:00 його ліквідували на площі 500 квадратних метрів.

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