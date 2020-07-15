Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как украинские чиновники высших рангов гребут миллиарды из бюджета

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Выбрали человека, который создал образ честного учителя... Проходит полтора года и выясняется, что он не знает, как [сделать честно] . А все люди, которых он оставил у власти, знают, как не честно. Понимаете, знают, как нечестно. И Гонтарева знает, и все те люди, которых Зеленский приберег. Возникает вопрос, а почему он их приберег? Почему новая власть не убрала этих людей? И люди дают ответ. «Потому, что у них рыло в пуху», - отвечают люди. Мы же не идиоты», - заявил общественный деятель.

Пальчевский отметил, что из-за схем, которые проворачивают в Национальном банке, бюджет Украины теряет миллиарды.

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«Вы понимаете, что такое Национальный банк? Нет. Этого не понимает никто, кроме тех, кто занимается финансами страны. Какие шоколадные фабрики, какой газ по сравнению с Национальным банком, который контролировал Порошенко, и я боюсь, будет контролировать сегодняшняя власть. Вы поймите, вопросы эмиссии, игры на курсе валют, ничего не делая, приносят, как и пирамида внутреннего займа… Кстати я запретил бы президентам вообще играть в эту пирамиду. Просто, вот нельзя и все. Зарплату получил и все, не надо размещать. И люди далекие от финансов, не понимают, что там миллиарды долларов просто перекладываются из нашего с вами кармана в свой собственный», - заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский обратится к Президенту Украины из-за принятого парламентом закона об игорном бизнесе.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, кто войдет в его команду: "Нет "любых друзив", кумовей и прочих кавээнщиков"

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский высказался о новоселье Зеленского: "Как можно в стране, где 90% населения бедные люди, строить дворцы и гордиться этим?"