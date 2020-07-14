Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал переезд Владимира Зеленского в президентскую резиденцию в Конча-Заспе

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Владимир Александрович Зеленский сегодня обвиняется в нашей прессе во многих вещах. На личном плане, что, мне кажется, является фейком, но тем не менее, это сильнейший удар по его репутации, вы понимаете, о чем я говорю. Далее, переезд его в отдельный палаццо. Знаете, я вот в Венеции помню на заре туманной юности… один раз совершенно случайно попал в палаццо, в котором снимали фильм про Джеймса Бонда, ни много ни мало. На вокзале прямо купил со скидкой… Я хочу сказать, что площадь этого палаццо в два раза меньше, чем тот, в котором живет наш демократически избранный президент», - заявил общественный деятель.

Пальчевский назвал недопустимым для украинских чиновником строить себе дворцы, в то время, как большая часть населения страны живет за чертой бедности.

«2 200 тыс. кв. м – это дворец. Вы знаете, я не бедный человек. Я все время поражаюсь как можно в несчастной стране, такой как Украина, где 90% населения бедные люди, строить себе эти дворцы, и гордиться этим», - заявил он.

Пальчевский добавил, что украинцы дали Зеленскому огромный кредит доверия.

«Люди возлагали на нового президента и его команду особые надежды. Ему доверили руль страны, прекрасно понимая, что у него нет опыта ни в подборе кадров. Ни в работе с национальным банком, ни в работе, куда почему-то так тянет всех, кто работает на Банковой, ни в работе с таможней…», - отметил он.

Напомним, недавно журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» сообщили, что Владимир Зеленский начал пользоваться государственной дачей на территории резиденции «Конча-Заспа» Государственного управления делами возле Киева.

Стоит отметить, что до своего избрания президентом Зеленский осуждал политиков за использование подобных привилегий и заявлял, что все эти резиденции сейчас больше пригодны для экскурсий.

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