Общественный деятель Андрей Пальчевский спрогнозировал, какие результаты могут быть у представителей от президентской партии «Слуга народа» на выборах в Киеве

Как передает Politeka.net, такое заявление Пальчевский сделал в эфире телеканала «Украина 24». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Вы знаете мою точку зрения, относительно партии так называемой «Слуги народа», еще раз говорю, так называемой. Я со всеми поспорю. В Киеве «слуги народа» скорее всего не наберут 5%. Они не пройдут, вы увидите. За исключением случая одного, о котором я уже говорил, если Владимир Зеленский дожмет, и они посадят Петра Порошенко в тюрьму», - отметил общественный деятель.

Пальчевский добавил, что в противном случае обвал рейтинга президентской политсилы будет сокрушительным.

«Если этого не случится, падение рейтинга оно… вот сейчас говорят, катастрофа и так далее, и тому подобное… Нет. Оно будет еще быстрее. Будет бац, и как будто не было», - отметил он.

Также Пальчевский обратил внимание на тот факт, что от президентской партии на выборы идет четыре человека, между которыми будет внутренняя конкуренция.

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