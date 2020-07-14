Когда же это все закончится?

Из-за неутешительных показателей заболеваемости карантин в Киеве могут снова продлить и надолго

Как передает Politeka.net, об этом глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал изданию "Сегодня".

Недавно Кабмин продлил адаптивный карантин в Киеве до 31 июля и в ближайшее время ослаблений не предвидится. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан уверен, что после этой даты ограничения снова продлят из-за высокого уровня заболеваемости. По его словам, карантин может длиться еще годы.

"На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях ближайшие полтора года мы будем находиться в адаптивном карантине", - объяснил глава ведомства.

Олег Рубан подчеркнул, что бизнес продолжит работать, как и во всем мире, несмотря на сложившуюся ситуацию - властям нужно лишь разработать правила для каждого вида предприятий. В то же время, он предложил тщательнее наблюдать за пожилыми горожанами и людьми с хроническими болезнями, а также соблюдать масочный режим и другие меры санитарно-эпидемической безопасности.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".