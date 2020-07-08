В Киеве неизвестный вырвал у мужчины рюкзак с крупной суммой

Преступление произошло днем 7 июля на проспекте Победы, передает Обозреватель.

34-летний мужчина решил обменять 30 тысяч долларов, для этого он нашел "подходящий вариант" в интернете.

Потом он созвонился с человеком, который был готов купить у него доллары и договорился о встрече.

К условленному месту на пр. Победы подъехала серая Тoyota Corolla.

Киевлянин сел в автомобиль, в котором находились двое мужчин, а потом один из них вырвал у "клиента" рюкзак и побежал в сторону парка.

Второй, начал убеждать жертву, что он ни при чем, и просто уехал.

Ранее мы писали, что бывший следователь Голосеевского управления Национальной полиции Киева «потерял» изъятые во время обыска деньги

В Киеве сообщили о подозрении следственном Нацполиции из-за потери изъятых во время обыска денег. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что по данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн.

“Сообщено о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, средства изъяты стражем были потеряны. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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