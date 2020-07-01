Мэр Киева Виталий Кличко решил построить в столице баснословно дорогую велодорожку

Как сообщает Politeka.net, на подозрительную смету обратил внимание портал "Информатор".

26 июня Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве дорожки для велосипедов по Набережному шоссе, которая протянется на пять километров от моста Патона до Почтовой площади. Общую сумму работ оценили в 184 232 494 гривен. На разработку проекта уже потратили почти 1,8 миллиона гривен.

Таким образом, каждый километр дорожки обойдется киевлянам примерно в 37 миллионов гривен. Из них около 28 миллионов уйдут на сами строительные работы. Согласно проекту, велодорожку покроют красным асфальтобетоном и вымостят фигурной плиткой, ее ширина составит от двух до двух с половиной метров на каждой стороне проезжей части.

Многие киевляне недовольны таким решением главы столицы, о чем сообщили в комментариях. Они считают, что в Киеве есть куда большие проблемы, чем нехватка велодорожек:

"Тем временем замену подземных коммуникаций (труб водо- и теплоснабжения) не собираются видимо делать, проще латать уже по факту аварии"; "А во дворах слабо заасфальтировать ямы? К счастью ещё никто ноги не поломал, засыпали песочком и фсьо, ремонт произвели, так видимо теперь реагируют на обращения 😏"; "А за эти деньги нормально уложить асфальт на дороги ума не хватает?"; "Это, наверное, для военных великов"; "Что-то Виталя продешевил".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.