Мэр Виталий Кличко выступил за создание в Киеве муниципальной полиции
Как сообщает Politeka.net, об этом он заявил во время онлайн-брифинга 22 июня.
По словам Виталия Кличко, Киеву нужна муниципальная полиция, ведь охране не хватает полномочий:
"В столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей".
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Охранники могут предотвращать преступления и сдерживать нарушителей до приезда полицейских. Кроме того, они имеют право фиксировать нарушения каранина, а на их основании суд имеет право оштрафовать гражданина. Кличко заявил, что муниципальная полиция нужна для борьбы с неправильной парковкой и стихийной торговлей в столице, а подчиняться должна непосредство городским властям.
"Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Требуется, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города", - рассказал киевский мэр.
Многим пользователям сети идея Кличко пришлась не по вкусу. Киевляне возмутились, что мэрия хочет расширить свои полномочия и получить под контроль вооруженные подразделения:
"Легализовать вооруженную титушню Кличко? Да еще и содержать за счет киевлян? Эти Sturmabteilung, подчинены мэру-имбецилу, и так на себя много берут, а если они еще и будут в законе, на улицу будет страшно выходить. Я уже молчу о рейдерских захватах и разгон мирных собраний"; "ага, еще давайте сделаем киевский банк, который не будет подчинятся нбу, свою прокуротуру и т.п..."; "Нормально!!! А чего только "муниципальная полиция"??? Давай Виталя и муниципальную "армию", "НГ", МЧС и т.п. организуем. И объявим Киев новым Порто-Франко? А Виталика - "пожизненным властителем"; "Педалик решил себя состряпать карманную полицию!".
Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".
Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".
Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.