Жители Киева перекрыли движение на улице Дегтяревской из-за наглых водителей на дорогах

Как сообщает Politeka.net, видео протеста появилось в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"Лопнуло терпение людям, которые часами ждут трамвай на улице Дегтяревской из-за водителей-нарушителей, которые выезжают на пути, как только видят пробку. Люди просто взяли и заблокировали им движение по путям", - передают очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что несколько автомобилей и даже маршрутка выехали на пути, чем перекрыли движение трамваям. В ответ недовольные киевляне вышли на дорогу и потребовали, чтобы водители съехали.

"Вот туда на съезд. Мы два часа тут стоим", - заявил один из протестующих. Его поддержали около десятка человек, которые тоже заблокировали проезд нарушителям.

Увірвався терпець людям, які годинами чекають трамвай на вулиці Дегтярівській через водіїв-порушників, які виїздять на колії, як тільки бачать затор. Люди просто взяли і заблокували їм рух по коліям. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 16. Juni 2020

Многие киевляне поддержали спонтанную акцию в социальных сетях:

"Это всё печально. Но пока наши люди не научатся считаться с другими ситуация у нас в стране не изменится!"; "Пусть полиция приезжает и штрафует"; "Все правильно, когда мы все вместе за одно - это сила!!!!"; "Где эвакуаторы, купленные за наши налоги? Убирают автомобили где удобней?"; "А где полиция??? Штрафы по 10к каждому! Ещё и за остановку общественного транспорта!"; "Полиция работать не хочет".

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