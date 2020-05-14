В Киеве во время стрельбы у храма пострадал человек

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места происшествия пресс-служба столичной полиции опубликовала на странице в Facebook.

Инцидент случился 13 мая в Подольском районе. По данным правоохранителей, на стоянке у храма на улице Мостицкой произошел конфликт, который закончился стрельбой. В результате один из участников получил ранение. "Скорая помощь" увезла пострадавшего в больницу, его состояние не разглашается.

На место происшествия прибыли сотрудники Подольского управления полиции, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Правоохранители начали уголовное производство по признакам завершенного покушения на убийство и разыскивают стрелка.

Они не называют, возле какого именно храма открыли стрельбу, однако на Мостицкой расположена Церковь Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

Ранее вооруженные люди напали на медиков в одной из больниц Киева. 9 мая полицейским сообщили о разбойном нападении в Святошинском района. Трое мужчин в масках ворвались в медучреждение на проспекте Победы и ограбили сотрудников.

Вскоре правоохранители заметили граждан, которые подошли под описание. При них нашли нож, мобильные телефоны, деньги и кольца-печатки.

Напомним, в центре Киева заметили мужчину с гранатометом: срочно съехались силовики, кадры.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что мощный пожар охватил жилой дом в Киеве, есть пострадавшие: кадры ЧП.