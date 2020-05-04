Пожарные бросились тушить павильон, который загорелся на Дарницком рынке в Киеве
Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали видео ЧП в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).
Пожар вспыхнул вечером 3 мая. Возле самого входа на Дарницкий рынок загорелся МАФ. Как видно на опубликованных кадрах, из-под крыши торгового павильона валит густой дым, который видно издалека.
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К месту возгорания примчались два экипажа ГСЧС. Чтобы попасть на закрытый рынок, спасателям пришлось вырезать забор при помощи болгарки. После этого пожарные погасили пламя и разбираются в причинах происшествия.
Ранее стало известно, что в центре Киева загорелся популярный ресторан, который был закрыт на карантин. 29 апреля пожар охватил ресторан "Соло-пицца" на улице Сагайдачного. Заведение расположено между Почтовой и Контрактовой площадями. Возгорание произошло на втором этаже здания. Как можно заметить на видео, из открытых окон валит густой дым. Свидетели также сообщили о сильном запахе гари.
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