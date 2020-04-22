22 апреля пожар уничтожил квартиру в Киеве

Как сообщает Politeka.net, очевидцы рассказали детали происшествия и опубликовали видео в социальных сетях (чтобы посмотреть ролик - скрольте вниз).

Пожар произошел в жилом доме на улице Петра Запорожца 8-в в районе Воскресенки. Загорелась квартира на пятом, последнем, этаже.

К месту катастрофы прибыла бригада пожарных, которые пытаются погасить возгорание. По данным свидетелей, спасатели вытащили из огня двух котов, которые были в критическом состоянии. Пострадавших животных успешно реанимировали.

Ранее стало известно, чем грозит украинцам пожар в зоне ЧАЭС. Профессор Иван Ковальц, эксперт по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде, поделился неутешительным прогнозом. По его словам огонь, который вплотную подошел к хранилищам ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС, мог привести к ужасающей катастрофе.

#серьезный пожар в Киеве на Петра Запорожца 8-в Сгорела квартира на последнем этаже дома, спасатели вынесли двух котов, в критическом состоянии, откачали, едем на место событий. Информация о происшествии устанавливается. #Пожарные ликвидируют возгорание Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 22. April 2020

"Хорошо, если пожар на этот раз действительно потушили окончательно. Дело в том, что 6 апреля уже отчитывались о том, что пожар потушен. Оставалось какое-то тление. А потом все снова загорелось. Так что посмотрим, как будет на этот раз. Я сомневаюсь, что они прямо так взяли и все потушили полностью. Скорее всего, огонь просто удалось остановить возле энергоблоков и локализовать очаги возгорания", - заявил профессор.

Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.

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