Киев окутало ядовитым дымом, и быстрого избавления от этого бедствия ожидать не стоит
Плотный дым затянул украинскую столицу днем 16 апреля, и может продержаться несколько дней. Все зависит от погодных условий.
Однако, согласно прогнозам, ветра или осадков, которые помогли бы справиться с ситуацией, в ближайшие дни не предвидится.
Так Украинский гидрометцентр говорит, что 17-19 апреля в Киеве осадков не ожидается, ветер будет незначительный, 7-12 м/с и будет дуть он как раз в столицу из Житомирской области и Чернобыльской зоны.
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Дождь прогнозируют только днем понедельника, 20 апреля.
Отметим, 16 апреля Киев стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.
Согласно данным сайта iqair.com, уровень загрязнения воздуха в украинской столице составляет 380 AQI, тогда как норма - 50. Киев обошел города Китая, Вьетнама и Индонезии.
Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.
Из-за пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения в воздухе зафиксированы высокие концентрации продуктов горения. В то же время отмечается, что радиационный фон не превышает норму.
Тем, у кого появилась одышка, кашель или бессонница, советуют обратиться к врачу.
Напомним, уровень яда в воздухе Киева зашкаливает, срочное заявление ГСЧС: "опасно для жизни".
Как сообщала Politeka, ядовитый дым пылающего Чернобыля накрыл Киев: срочное заявление о радиации.
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