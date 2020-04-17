Киев окутало ядовитым дымом, и быстрого избавления от этого бедствия ожидать не стоит

Плотный дым затянул украинскую столицу днем 16 апреля, и может продержаться несколько дней. Все зависит от погодных условий.

Однако, согласно прогнозам, ветра или осадков, которые помогли бы справиться с ситуацией, в ближайшие дни не предвидится.

Так Украинский гидрометцентр говорит, что 17-19 апреля в Киеве осадков не ожидается, ветер будет незначительный, 7-12 м/с и будет дуть он как раз в столицу из Житомирской области и Чернобыльской зоны.

Дождь прогнозируют только днем понедельника, 20 апреля.

Отметим, 16 апреля Киев стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.

Согласно данным сайта iqair.com, уровень загрязнения воздуха в украинской столице составляет 380 AQI, тогда как норма - 50. Киев обошел города Китая, Вьетнама и Индонезии.

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Из-за пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения в воздухе зафиксированы высокие концентрации продуктов горения. В то же время отмечается, что радиационный фон не превышает норму.

Тем, у кого появилась одышка, кашель или бессонница, советуют обратиться к врачу.

Напомним, уровень яда в воздухе Киева зашкаливает, срочное заявление ГСЧС: "опасно для жизни".

Как сообщала Politeka, ядовитый дым пылающего Чернобыля накрыл Киев: срочное заявление о радиации.

Также Politeka писала про срочное обращение Минздрава к украинцам, надо пить много воды: что произошло.