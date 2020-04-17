Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха, и ситуация только ухудшается
В Киеве чувствуется сильный запах гари, возможно дым идёт из Чернобыльской зоны. Власть столицы не рекомендует людям выходить на улицу и открывать окна.
«В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Об этом заявили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА», - говорится в заявлении.
При этом в КГГА уточнили, что радиационный фон в Киеве в пределах нормы и становит 0,14 микрозивертов (на 21:30).
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Отметим, согласно данным сайта iqair.com, уровень загрязнения воздуха в украинской столице составляет 380 AQI. Киев обошел города Китая, Вьетнама и Индонезии.
Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.
Согласно карте ситуации с загрязнением воздуха, самые опасные показатели были зафиксированы в Голосеевском районе. Там на днях произошел масштабный пожар.
Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силами и средствами ГСЧС продолжаются работы по тушению пожаров.
Из-за шквального ветра там появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов.
"Пожарные продолжают осуществлять поливание отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вместе с тем, в результате шквальных порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки. Появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, украинцы поклонились перед ребятами, которые тушили пожар в Чернобыле, фото героев.
Как сообщала Politeka, ситуация в пылающем Чернобыле тяжелая, украинцев предупредили о новой беде.
Также Politeka писала, что огненная катастрофа под Киевом набирает обороты, небо заволокло дымом.