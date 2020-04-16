В четверг, 16 апреля, на Киев обрушилась пыльная буря

В столице с самого утра поднялся сильный ветер. В сети массово публикуют фото окутанного странной серой дымкой города. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В полиции призвали быть максимально внимательными на дорогах, поскольку из-за бури видимость сильно упала.

Ситуацию прокомментировала и синоптик Наталья Диденко.

"Пыльные бури обычно возникают в южной части Украины - степь, лесостепь, но бывают и здесь, думаю, что на пылевую бурю очень похоже", - отметила специалист.

Синоптик отметила, что сейчас в столице ,ветер штормовой - до 22 м/сек, что для Киева это очень много. А относительная влажность воздуха низкая, 26 процентов.

Комментируя предположение людей, что это может быть "дым из Чернобыля", синоптик ответила: "Вряд ли. Направление из Чернобыля почти северный, а этот ветер - почти западный ".

Непогода в столице обычно влечет за собой ряд последствий в виде оборванных проводов, поваленных деревьев, бигбордов и слетевшей кровли с крыш.

Основные правила, которые могут спасти жизнь:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Уже известно о первіх ЧП. Так, песчаная буря, которая сегодня накрыла Киев, повалила строительные леса на Подольском мосту. Большое количество лесов просто упало в воду.

Напомним также, что уже 12 дней горит Чернобыльская зона. В связи с этим Минздрав предупреждает украинцев об опасности.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что людям с хроническими заболеваниями легких или с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит выходить из дома.

Вместе с тем он подчеркнул, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской областях и г. Киеве не превішает нормы. Однако воздух загрязнен продуктами горения. Украинцам советуют пить больше воды и делать влажную уборку помещений.

Напомним, украинцы поклонились перед ребятами, которые тушили пожар в Чернобыле, фото героев.

Как сообщала Politeka, ситуация в пылающем Чернобыле тяжелая, украинцев предупредили о новой беде.

Также Politeka писала, что огненная катастрофа под Киевом набирает обороты, небо заволокло дымом.