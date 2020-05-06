В Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатометом
Как сообщает Politeka.net, о подробности происшествия рассказала пресс-служба Национальной гвардии.
Вооруженного мужчину заметили возле посольства Испании на улице Хорива в Киеве. Нацгвардеец из 22-й бригады по охране дипломатических представительств, сержант Станислав Волохович обратил внимание на человека, который вышел из дома напротив. При себе у подозреваемого был предмет, похожий на гранатомет РПГ-22.
Военнослужащий проследил за подозрительным мужчиной и выяснил, что тот положил предполагаемое оружие на заднее сидение автомобиля. После этого прохожий вернулся в дом, а сержант доложил о случившемся дежурному офицеру из воинской части, который вызвал к испанскому посольству полицейских и взрывотехников.
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Сотрудники взрывотехнической службы проверили машину, а правоохранители изъяли тубус на экспертизу. Мужчину, который оказался иностранцем, задержали до выяснения обстоятельств.
Ранее стало известно, что полицейский открыл стрельбу на детской площадке в Одессе. 3 мая в полицию поступил вызов от встревоженных одесситов, которые сообщили, что на детской площадке в Ванном переулке присутствует пьяный мужчина с собакой бойцовской породы без намордника.
Патрульные потребовали успокоить животное и надеть на него поводок, однако владелец вел себя агрессивно и отказался подчиниться. Тогда правоохранители обезвредил агрессивную собаку и задержал пьяного хозяина.
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