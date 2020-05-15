В Киеве мужчина, вооружившись ножом, ограбил прохожего в Святошинском районе

Как сообщает Politeka.net, очевидцы поделились кадрами и деталями происшествия в социальных сетях.

По данным источников, потерпевший вечером 13 мая гулял вместе с подругой на улице Зодчих на Борщаговке, когда к ним подбежал неизвестный мужчина. Неадекват принялся размахивать ножом, а затем отобрал мобильный телефон и сбежал.

Владелец мобильника обратился в полицию. Патрульные получили описание нападавшего и начали искать подозреваемых и нашли похожего мужчину в подвале дома неподалеку. Во время досмотра полицейские нашли у предполагаемого грабителя похищенный телефон, а в траве рядом со здание - нож. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Пользователи прокомментировали историю в социальных сетях:

"Интересно что сразу знали где искать.. 🤔"; "Ну а вообще логично всё - думаю он просто хочет домой на зону. Там хотя бы кормят, есть где спать и нет короны"; "ПНД закрывают... Пациенты выходят на свободу ,вон глаза какие бешеные, такие увидишь и без ножа все отдашь... Бедные люди ,такое в темноте увидеть ))"; "Зачем нож с такой физиономией? Тут и без ножа всё отдашь"; "Шаурму закрыли, крутится, как может"; "Борщаговский Маугли".

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