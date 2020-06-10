Столичные полицейские задержали мужчину, который грозился взорвать фирму, которая находится в его доме, на момент задержания человек перебывал в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом предает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«В столичную полицию позвонил мужчина и сообщил, что собирается взорвать фирму, которая находится в его доме на улице Молодогвардейской. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой», —заявили правоохранители.

Полицейские, проведя тщательную проверку помещения и прилегающей территории, не обнаружили никаких взрывчатых предметов и веществ.

Правоохранители установили личность псевдоминера, им оказался ранее несудимый 59-летний местный житель. Его задержали.

Свои действия задержанный объяснил тем, что ему мешал шум от автомобилей данного предприятия, поэтому он решил так «пошутить».

Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что группа подростков устроила экстремальное развлечение на станции метро "Днепр" в Киеве.

Очевидцы сняли выходку на камеру и опубликовали в социальной сети Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Трое парней решили использовать поезд метро не по назначению - они забрались на крышу и начали бегать по вагонам, пока состав сделал остановку. Через несколько секунд молодые люди спрыгнули вниз и сбежали по направлению выхода со станции. Стоит отметить, что пока они развлекались, машинист задержал отправление поезда.

Подростки грубо нарушили правила безопасности в метро и помимо забега по крышам вагонов пришли на станцию без средств защиты. На видео отчетливо заметно, что они убегают без масок и перчаток.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

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