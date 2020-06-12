В столице по улице Гринченко. неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza", будет частично ограничено движения транспорта до 5 июля.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на прессслужбу "Киевавтодора".

Такие меры были введены в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия. Отмечалось, что асфальт будут менять на участке между переулком Лужевского и улицей Брожка.

"На улице Гринченка частично ограничено движение до 5 июня. Мы начали средний ремонт и проводим обновление дорожного покрытия на участке между переулком Лужевского и улицей Брожка (бывшей Кировоградской). Сейчас начинаем снимать старый асфальт. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль угодил в огромную яму, которая возникла посреди дороги в Киеве.

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел возле дома №28 на бульваре Леси Украинки. Как видно на снимке, грузовик провалился задним колесом под асфальт, из-за чего сильно накренился и едва не перевернулся вместе с грузом.

"Привёз землю и провалился под землю. Ибо нефиг тут землю возить🤣", - пишут авторы.

Также мы писали, что в Киеве в похожую ситуацию попала еще одна грузовая машина. Во время ремонтных работ в Шевченковском районе произошел казус: грузовик привез щебень, но провалился под асфальт. Строительная техника крепко застряла посреди дороги, угодив задним колесом в яму. Судя по всему, там был люк, который оставили открытым.

Напомним, мужчина решил взорвать фирму в Киеве, съехались силовики: подробности.

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