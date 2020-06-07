Цифры говорят сами за себя

Украинский журналист Андрей Пальчевский становится явным фаворитом у киевлян на пост мэра столицы

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Телеграм-каналом Kyiv LIVE, передает Politeka.net.

Согласно данным анонимного голосования, большинство пользователей ответили на вопрос "кого бы вы хотели видеть мэром Киева" - Андрея Пальчевского, который уверенно опережает соперников с 25% голосов.

Действующему городскому голове Виталию Кличко свое предпочтение отдали 24% участников опроса.

На третьем месте расположился Сергей Притула - 16% голосов, далее Андрей Билецкий и Николай Томенко - 5%, Александр Омельченко - 4%, Николай Тищенко - 2% и за Александра Ткаченко проголосовал 1%.

Стоит отметить, по состоянию на 6 июня в опросе приняли участие уже 224 тысячи человек. 18% пользователей никого не выбрали из предоставленного списка и ответили, что проголосовали бы за другого претендента.

Ранее мы сообщали, с 13 по 17 мая ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социсследование среди киевлян по поводу предпочтений на пост мэра столицы. Основная борьба развернулась между Пальчевским и Кличко (собственно, эту же картину подтверждает и опрос в Телеграме выше).

Так, нынешнего градоначальника Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже определился.

По мнению социолога Николая Спиридонова, "позиции действующего мэра достаточно шаткие".

"В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - поделился мнением эксперт.

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине

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