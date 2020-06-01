Владимир Зеленский и его команда не смогут удержать власть в стране в режиме моноблока

Об этом в эфире телеканала «112» заявил известный журналист и лидер в борьбе за кресло мэра Киева Андрей Пальчевский. Он напомнил о том, что МВФ потребовал, чтобы Украина подсчитала, на что были потрачены выделенные ей деньги. По мнению Пальчевского, это требование может стать для нынешней власти фатальным.

«Если наши посчитают, то МВФ еще будет должен…Но если начнут они считать, с привлечением кого-то, то 100% вылезет…», - уверен Пальчевский.

По его мнению, это станет большой проблемой для власти.

«Последствия для новой власти могут быть если не фатальными, то катастрофическими», - подчеркнул журналист.

При этом он заметил, что в этой ситуации есть и свои плюсы.

«Единственное, что я вижу хорошее, это то, что и президент Владимир Александрович Зеленский, и люди, которые его окружают, понимают, что в режиме моноблока удержать власть в стране им не удастся», - подытожил Пальчевский.

Отметим, что ранее журналист раскритиковал украинские власти за то, что вместо ПЦР-тестов для выявления опасного китайского вируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предлагает проводить другие тесты просто потому, что они у нас есть.

Он подчеркнул, что власти пока так и не сделали правильных выводов о том, как руководить государством в условиях пандемии.

Напомним, Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».

Как сообщала Politeka, правительство забыло об украинцах, Пальчевский жестко прошелся по ошибкам: «Надо было взять и…».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы.