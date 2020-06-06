Журналист Андрей Пальчевский уверенно претендует на кресло мэра украинской столицы
Об этом информирует Politeka.net.
Так, журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский победил в анонимном опросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live.
В частности, подписчикам популярного Telegram-канала предложили выбрать, кого бы они хотели видеть на должности городского головы Киева.
Тарифы на коммуналку неожиданно снизят, в Минфине раскрыли суммы: на чем сэкономят украинцы
Обвал доллара, новые правила карантина и повышение пенсий – главное за ночь
Позавидуют даже дети Пугачевой: Киркоров оскандалился комнатой для сына, «Разве ребенку нужна такая…»
Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак борется за свою жизнь: "Затронуло не только мозг, но и..."
25% пользователей свой голос отдали за самовыдвиженца-журналиста Андрея Пальчевского; "серебро" получил действующий градоначальник Киева Виталий Кличко (24%).
По результатам анонимного голосования ТОП-5 фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева сформировался таким образом:
Андрей Пальчевский - 25%;
Виталий Кличко - 24%;
Сергей Притула ("Голос") - 16%;
Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;
Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.
Стоит отметить, что 18% человек, которые участвовали в голосовании, готовы отдать свой голос за другого кандидата.
В масштабном соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live, приняли участие более 222 тысяч человек.
Также мы ранее рассказывали, что в Киеве было проведено новое социальное исследование. Опрос определил двух фаворитов в борьбе за должность городского головы Киева.
Ими оказались самовыдвиженец Андрей Пальчевский и действующий мэр Виталий Кличко, а социсследование проводили в украинской столице в прошлом месяце.
Так, Виталий Кличко имеет поддержку киевлян на уровне 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился. Вторым в гонке за креслом мэра с 18,1% и 22,6% среди тех, кто определился, стал самовыдвиженец Андрей Пальчевский.
В ТОП-5 фаворитов также попали Николай Томенко ("Рідна країна") с 9% голосов, Сергей Притула ("Голос") - 5,4% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") — 4,6%.
Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине
Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского об ошибке, которая обернется катастрофой
Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы: «Киев на пороге больших перемен».