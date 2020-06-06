Журналист Андрей Пальчевский уверенно претендует на кресло мэра украинской столицы

Об этом информирует Politeka.net.

Так, журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский победил в анонимном опросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live.

В частности, подписчикам популярного Telegram-канала предложили выбрать, кого бы они хотели видеть на должности городского головы Киева.

25% пользователей свой голос отдали за самовыдвиженца-журналиста Андрея Пальчевского; "серебро" получил действующий градоначальник Киева Виталий Кличко (24%).

По результатам анонимного голосования ТОП-5 фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева сформировался таким образом:

Андрей Пальчевский - 25%;

Виталий Кличко - 24%;

Сергей Притула ("Голос") - 16%;

Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;

Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.

Стоит отметить, что 18% человек, которые участвовали в голосовании, готовы отдать свой голос за другого кандидата.

В масштабном соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live, приняли участие более 222 тысяч человек.

Также мы ранее рассказывали, что в Киеве было проведено новое социальное исследование. Опрос определил двух фаворитов в борьбе за должность городского головы Киева.

Ими оказались самовыдвиженец Андрей Пальчевский и действующий мэр Виталий Кличко, а социсследование проводили в украинской столице в прошлом месяце.

Так, Виталий Кличко имеет поддержку киевлян на уровне 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился. Вторым в гонке за креслом мэра с 18,1% и 22,6% среди тех, кто определился, стал самовыдвиженец Андрей Пальчевский.

В ТОП-5 фаворитов также попали Николай Томенко ("Рідна країна") с 9% голосов, Сергей Притула ("Голос") - 5,4% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") — 4,6%.

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине

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