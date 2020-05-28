Грузовой автомобиль провалился в яму на оживленной дороге в Киеве

Как сообщает Politeka.net, фотография инцидента появилась в социальной сети Facebook.

Асфальт обвалился на улице Дегтяревской. На опубликованном кадре видно, что грузовик одним колесом попал в крупный провал и крепко засел по самую кабину. Стоит отметить, что яма-невидимка притаилась в луже, поэтому ее сложно заметить во время движения.

Киевляне отреагировали на происшествие в комментариях к посту:

"Там где-то в 8.30 так же попал в яму паркеник... теперь и грузовик"; "асфальт редко, в основном дерьмо"; "Зашибись, я так понимаю перед поворотом на Шамрыло??? Знатная пробка будет"; "Чего удивляться то, дорога для проезда больших грузовых автомобилей не предназначена. Не асфальт дерьмо, а дорога не рассчитана на проезд большегрузного транспорта. Вот асфальт и проваливается и расползается. А потом кто-то влетает в эту яму, даже пустым. Засыпят, а ночью дальше миксера и карьерные машины снова и провалят там все".

Ранее в Печерском районе Киева под асфальт провалилась ремонтная машина. На улице Переславинской под землю ушел трактор, который должен был устранить другую аварию.

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