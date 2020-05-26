Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как горожане смогут зачислить детей в садики или школы

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА назвал новые правила во время брифинга 26 мая.

Накануне Министерство образования утвердило график проведения ВНО в Украине. По словам Виталия Кличко, столичные школы будут пользоваться планом правительства и уже готовятся к тестированию выпускников.

"С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня. График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки. Со всей необходимой информацией", - заявил градоначальник.

Киевляне начнут возвращаться к учебному процессу с начала лета. Как сообщил мэр, садики и школы начнут принимать детей уже в июне.



"Рассылку приглашений в садики, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде. А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября", - подчеркнул Виталий Кличко.

Не все киевляне считают, что столица готова к открытию школ и дошкольных учреждений, о чем пишут в комментариях:

"Собрались открывать садики. А горячая вода где???"; "Кто посоветовал Вам каждые два часа обрабатывать дитсады хлоркой??? Вы убьете легкие детей"; "У нас в садике +13! Кто поведёт детей в сад в таких условиях!?".

Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".