Россиянин угрожал взорвать жилой дом в Киево-Святошинском районе

Как сообщает Politeka.net, пресс-служба Главного управления Нацполиции по региону раскрыла детали происшествия и опубликовала видео с места событий (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

По данным правоохранителей, в селе Святопетровское иностранец, угрожая ножом, отнял мобильные телефоны у троих местных жителей. Два случая классифицируют, как грабежи, а третий - разбойное нападение.

После этого мужчина забаррикадировался в своей квартире и начал кричать из окна что "взорвет многоэтажку". От переговоров с полициейскими он отказался. В итоге полицейский спецназ пошел на штурм, проник в квартиру и задержали злоумышленника.

Мужчина оказался гражданином России. В доме задержанного нашли украденный телефон, но никаких взрывчатых веществ там не оказалось.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранца сообщено посольство Российской Федерации и МИД Украины", - отметила пресс-служба ГУНП.

Теперь россиянину грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

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