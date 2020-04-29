Из-за карантина правоохранители перенесли запуск системы фиксации нарушений на дорогах Киева

Как сообщает Politeka.net, такое решение пресс-служба МВД объявила 29 апреля на официальной странице в Facebook.

Автоматическая видеофиксация дорожных правонарушений в Киеве должна была заработать уже этой вейной. МВД представило такой проект еще в марте. Однако теперь нерадивые водители получили отсрочку на неопределенный срок - с 1 мая не будет вводиться режим фиксации по камерам.

В министерстве отмечают, что по всей Украине действуют строгие ограничения из-за эпидемии китайского вируса. Поэтому правоохранители решили отложить нововведения до окончания карантина. Пресс-служба добавила, что ограничения коснулись работы некоторых подразделений полиции и структур, которые отвечают за работу системы.

Многие пользователи недовольны переносом и упрекнули МВД в туманном объяснении. Комментаторы считают, что таким образом правоохранители подвергают риску жизни людей:

"Вот вообще не сомневался. Благо есть карантин. А то что людей гибнет от анархии на дорогах несопоставимо с потерями на войне......то такЭ"; "Проедешь на 2 камеры со скоростью 65 км в городе потом будеш ныть что заплатил 7 тис. грн и орать нахрена ети камеры"; "Пожалуйста, опубликуйте перечень препятствий, которые удерживают от запуска камер 1 мая. Объяснение, которое приведено сейчас, абстрактное"; "По факту сейчас во время карантина в Киеве НАОБОРОТ скоростной режим авто УВЕЛИЧИЛСЯ по причине меньшей загрузки дорог. МВС, вы там совсем кукухой отъехали???"; "А можете в принципе самораспуститься?"; "Ну правильно, во время карантина вообще ПДД нужно отменять. Что за сюр".

Напомним, что огромный провал появился на оживленной трассе в Киеве: "Черная дыра".

Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".

Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».