В Киеве посреди оживленной дороги появился огромный провал, который может привести к катастрофе
Как сообщает Politeka.net, киевляне заметили дыру в асфальте и опубликовали видео в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
По словам очевидцев, проезжая часть обвалилась на Полярной улице. Водители предупреждают, что провал грозит автомобилю серьезной поломкой.
"В Киеве появилась "черная дыра"! Осторожно, вытягивает деньги из ваших кошельков за ремонт авто! Привет коммунальным службам! Ул. Полярная!" - пишут авторы ролика.
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Как можно заметить на видео, дыру практически не видно издалека, она притаилась на дорожной разметке. При этом дорога обвалилась примерно на полтора метра в ширину и столько же в глубину.
Пользователей социальной сети напугала столь большая и незаметная яма. Комменаторы возмутились, что ее даже не перекрыли и не выделили предупредительными знаками:
"Самое стремное, что сначала кажется как свежая латка, а не дыра"; "Ну так, не удивительно... 90% теплотрасс изношенные, идут огромные утечки которые размывают землю и в результате имеем то что на видео"; "Остановится и ограничить яму можно же было? Главное видос вырезать с регистратора время нашел..."; "Где Виталька?? Вот такой с*ка мэр!!!".
Напомним, что карантин могут отменить раньше времени, срочное заявление Шмыгаля: "Не надо будет ждать".
Как сообщала Politeka, Кличко высказался об открытии метро, озадачив киевлян: "Некоторые страны уже открыли".
Также Politeka писала, что Кличко разгневал людей планом ослабления карантина: «В самом центре Киева уйма людей».