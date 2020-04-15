В сети появилась карта блокпостов в Киеве, где правоохранители будут усиленно проверять весь транспорт

Как сообщает Politeka.net, с 16 апреля в столице ужесточают условия карантина. Telegram-канал Pavlovsky News опубликовал схему расположения контрольно-пропускных пунктов.

Всего в пределах Киева заработают 10 блокпостов. С 13:00 правоохранители будут проверять температуру во всех транспортных средствах, где едут более трех человек. Кроме того, полицейские смогут проводить досмотр вещей и ограничивать движение. Из-за этого могут образоваться пробки.

Если температура у водителя или одного из пассажиров окажется выше 37,5 градусов - полиция обязана вызвать бригаду медиков для проведения теста, а затем отправить на самоизоляцию. Если температура будет 38 градусов и выше - людям грозит принудительная госпитализация.

Расположение блокпостов утвердили на заседании специальной комиссии КГГА еще 13 апреля. Приводим список:

СП №501 Богатырская, ул. Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

СП №502 Быковня, просп. Броварской напротив здания стационарного поста;

СП №503 Красный Хутор, ул. Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская;

СП №505 Бензоколонка, просп. Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

СП №506 Сосновый бор, шоссе Житомирское напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

СП №507 Гостомель, ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б в здании стационарного поста;

СП № 508 Пирогово, Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

СП № 509 ДВС, ул. Вышгородская, 83-а.

Ранее о введении новых мер глава КГГА Виталий Кличко рассказал во время брифинга.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.