Загрязнение воздуха в Киеве и области зашкаливает

Кадры ядовитого смога над Киевщиной показали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным ряда сервисов, которые измеряют загрязнение воздуха в разных районах Киева, на Киевщине в разы превышены показатели загрязнения воздуха. За последний месяц месяц воздух в столице был «плохим, нездоровым, очень нездоровым».

Показатели колебались от 54 до 154 ед. Нормальными считаются показатели от 0 до 50 максимальных ед., индикаторы выше 50 – опасны для здоровья. Наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля также было превышено, местами – до опасных значений.

Отметим, что эксперты уверены, что в ближайшее время показатели не уменьшатся.

Так, на видео показан город Ирпень с высоты птичьего полета 5 апреля.

Все у диму: Ірпінь з висоти пташиного польоту Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Напомним, что мы уже писали о том, что уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве.

На днях Киев занял второе место в мире как город с самым загрязненным воздухом. Об этом написали местные жители в Facebook.

«Никто не замечал, что как минимум уже неделю ближе к ночи воздух очень сильно загрязняется? И так каждую ночь, стабильно. Вчера Киев был на 2 месте в мире, уступив «лидерство» Чиангмаю, Таиланд (там сейчас серьезные пожары). В то время, как во всем мире столицы других стран видят один из плюсов карантина – чистейший воздух, то у нас все наоборот. Что они там ночами за го*но такое ядреное жгут? (ваши версии, кроме шуток про крематории, спасибо)», – обратился к пользователям сети киевлянин Александр Доброманов.

Напомним, что волки вышли на охоту на Киевщине: "даже при свете дня", подробности

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