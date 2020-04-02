Киевляне решили посвятить медикам флеш-моб, чтобы поддержать их в трудное время
Киевляне, находясь на карантине, решили отблагодарить украинских медиков и немного подбодрить их с помощью песни. В сети очевидцы опубликовали видео, пишет Знай.
Жители многоэтажек на улице Ахматовой в Киеве вышли на балконы и хором исполнили гимн Украины.
«Улица Ахматовой, спели для наших медиков и поблагодарили их аплодисментами», – подписала видеоролик его автор Анна Брикова.
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Напомним, что двое киевлян не забыли о защите во время эпидемии и полностью обезопасили от любых вирусов во время прогулки с собакой. Они надели костюмы диназавров и прошлись в таком виде с собаками по городу.
«Утро начинается не с кофе», – подписали кадр, на котором двое «динозавров» занимаются выгулом собак с утра.
В комментариях уже спрашивают, где взять такие костюмы и умиляются милым динозаврам:
«Из-за карантина природа в Киеве восстановилась, вернулись динозавры», «Динозаврики! Люди не унывают! Позитива нам всем и 36,6 градусов».
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Особые приметы разыскиваемого: на вид около 45 лет, рост -180 см, телосложение худощавое. У мужчины — припухшее лицо, на правой щеке — шишка, нос длинный, острый, прямой, губы тонкие, глаза среднего размера.
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