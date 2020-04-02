В Киеве полиция разыскивает опасного преступника
В полиции Святошинского района составили фоторобот подозреваемого в разбое. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук.
В Киеве возле станции метро "Академгородок" вооруженный злоумышленник совершил разбойное нападение на кредитное учреждение "Кэш Поинт". Разбойное нападение на учреждение произошло еще 20 февраля этого года.
Особые приметы разыскиваемого: на вид около 45 лет, рост -180 см, телосложение худощавое. У мужчины — припухшее лицо, на правой щеке — шишка, нос длинный, острый, прямой, губы тонкие, глаза среднего размера.
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Если вы видели этого мужчину или знаете что-то о его местонахождении, то просьба сообщить об этом на специальную линию 102.
Напомним, что подростки совершили акт вандализма в подъезде, поврердили лифт и вырвали пожарную лестницу. Инцидент произошел в Киеве на улице Ревуцкого, 7В. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения.
Вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта.
Кроме того, во время карантина и противоэпидемических мероприятий в стране несовершеннолетние оплевали кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки.
Жители дома подали заявление в полицию.
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