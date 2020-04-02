В Киеве полиция разыскивает опасного преступника

В полиции Святошинского района составили фоторобот подозреваемого в разбое. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук.

В Киеве возле станции метро "Академгородок" вооруженный злоумышленник совершил разбойное нападение на кредитное учреждение "Кэш Поинт". Разбойное нападение на учреждение произошло еще 20 февраля этого года.

Особые приметы разыскиваемого: на вид около 45 лет, рост -180 см, телосложение худощавое. У мужчины — припухшее лицо, на правой щеке — шишка, нос длинный, острый, прямой, губы тонкие, глаза среднего размера.

Если вы видели этого мужчину или знаете что-то о его местонахождении, то просьба сообщить об этом на специальную линию 102.

Напомним, что подростки совершили акт вандализма в подъезде, поврердили лифт и вырвали пожарную лестницу. Инцидент произошел в Киеве на улице Ревуцкого, 7В. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения.

Вандалы разбили пожарный лифт, вырвали пожарную лестницу, взломали эвакуационный люк, повредили декоративные панели лифта, повредили механизм открытия дверей лифта и своими действиями привели к остановке пожарного лифта.

Кроме того, во время карантина и противоэпидемических мероприятий в стране несовершеннолетние оплевали кабину лифта, которой пользуются жители дома, и оставили другие биологические остатки.

Жители дома подали заявление в полицию.

Увага! #Розшук! 31.03.2020 малолітні та бухі вандали розтрощили пожежний ліфт, вирвали пожежну драбину, зламали евакуаційний люк, пошкодили декоративні панелі ліфта, пошкодили механізм відкриття дверей ліфту та своїми діями призвели до зупинки пожежного ліфту. Під час карантинних заходів в країні ці покидьки захаркали кабіну ліфту, якою користуються мешканці будинку та залишили інші біологічні залишки. Подана заява до поліції, але органи щось не дуже поспішають розкривати цю справу. Може хтось впізнає цих телепнів? Київ, Ревуцького, 7В Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. April 2020

Напомним, что волки вышли на охоту на Киевщине: "даже при свете дня", подробности

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