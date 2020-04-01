В Киеве застройщик обокрал киевлян на 600 тысяч гривен

Стало известно, что один из застройщиков многоквартирных и индивидуальных жилых домов присвоил более 600 тысяч гривен, которыми киевляне заплатили за будущие дома. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Известно, что злоумышленником оказался сам директор предприятия, занимающегося строительством многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Подозреваемый в крупной краже привлек к строительству большое количество инвесторов, после чего завладел деньгами путем обмана.

Директору грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве несколько дней назад пропал мужчина, который не добрался до места назначения. Прус Игорь Юрьевич направлялся в одно из сел в Киевской области, но так и не добрался до места назначения. Полиция кинулась на поиски.

30-летний мужчина пропал еще 15 марта, когда ехал с Виноградаря в сторону села Книжячи.

На данный момент о его местонахождении ничего неизвестно. Телефон мужчины отключен.

Если вы видели его или знаете, что-то о его местонахождении, то просьба сообщить об этом на специальную линию 102 или по номеру телефона 0978891087.

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В полицию от прохожих поступило сообщение о том, что на улице Вышгородской, несмотря на карантин, работает кафе по продаже кондитерской продукции.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители убедились, что заведение действительно работает. При общении с гражданами участковые офицеры полиции также узнали, что местные жители уже неоднократно делали замечания владельцу, однако он игнорировал подобные обращения.

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