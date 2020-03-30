В сети смеются с курьера «Glovo», который придумал весьма быстрый способ доставлять заказы киевлянам
Так, в сеть попало видео, на котором видно, как молодой парень, прицепившись одной рукой за лестницу, прикрепленную сзади киевского троллейбуса, едет на велосипеде, даже не крутя педали. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Б - безопасность. Кстати, если кто не знал, собеседование в Glovo длится ровно 10 минут. Интересно, отаких спецом набирают?», – подписал автор видео.
В сети началось активное обсуждение увиденного.
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«Одиннадцатым спецпропуск не полагается! Гловистам, в связи с увеличением количества заказов уменьшили зарплату и бонусы. Как говорится, рыба гниет с головы. Какой менеджмент, такой и персонал.», «Достаточно одной ямки и головой моментально летит в троллейбус, а потом в асфальт», «Подвёз велосипедиста в горку. Чего раскудахтались? Даже если приляжет на асфальт, это его проблема.», «Потратить 10 минут и втолковать дауну что так делать нельзя, но лучше снять видосик», «Ну 10 мин, это хоть что-то) в болтах уберах, и того нет», – написали пользователи сети в комментариях.
Напомним, что на центральный железнодорожный вокзал Киева утром 29 марта прибыл поезд из России с 700 пассажирами, которые решили вернуться домой на время карантина.
Отмечается, что территорию вокзала оцепили полиция и люди в химзащите.
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