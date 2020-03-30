В сети смеются с курьера «Glovo», который придумал весьма быстрый способ доставлять заказы киевлянам

Так, в сеть попало видео, на котором видно, как молодой парень, прицепившись одной рукой за лестницу, прикрепленную сзади киевского троллейбуса, едет на велосипеде, даже не крутя педали. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Б - безопасность. Кстати, если кто не знал, собеседование в Glovo длится ровно 10 минут. Интересно, отаких спецом набирают?», – подписал автор видео.

В сети началось активное обсуждение увиденного.

«Одиннадцатым спецпропуск не полагается! Гловистам, в связи с увеличением количества заказов уменьшили зарплату и бонусы. Как говорится, рыба гниет с головы. Какой менеджмент, такой и персонал.», «Достаточно одной ямки и головой моментально летит в троллейбус, а потом в асфальт», «Подвёз велосипедиста в горку. Чего раскудахтались? Даже если приляжет на асфальт, это его проблема.», «Потратить 10 минут и втолковать дауну что так делать нельзя, но лучше снять видосик», «Ну 10 мин, это хоть что-то) в болтах уберах, и того нет», – написали пользователи сети в комментариях.

Б - безпека. До речі, якщо хто не знав, співбесіда у Glovo триває рівно 10 хвилин. Цікаво, отаких спецом набирають? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Напомним, что на центральный железнодорожный вокзал Киева утром 29 марта прибыл поезд из России с 700 пассажирами, которые решили вернуться домой на время карантина.

Отмечается, что территорию вокзала оцепили полиция и люди в химзащите.

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