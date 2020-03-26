В Киеве активизировались домушники на время карантина

Из-за нехватки работы в карантинное время, домушники идут на рист. Так, в Киеве задержали с поличным квартирного вора. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.

«Во время карантина всем тяжело, а особенно домушникам! Но публикация не о сострадании к этой прослойке беззакония, о их острой нехватке денег, которая толкает их на риск. Данного персонажа словили при попытке открыть дверь и передали сотрудникам полиции 23 марта. Сегодня же этот «бедолага» опять замечен на улице. Интересно почему отпустили ? А, ну да, нет состава преступления. Класс», – рассказала автор публикации киевлянка Яна Конотовская.

В комментариях пользователи сети возмущаются из-за «весеннего обострения» у квартирных воров.

«Да. Нет у нас ни милиции, ни полиции. Нахлебники.», «Такое милое лицо», «если сами словили, почему сами не наказали? молоточком пальцы подровняли и пусть идет себе...», «Нужно самим таких отпускать, предварительно ломая руки...», «а кто их будет держать его ж кормить нужно – откупных нет», – написали обозленные киевляне.

Напомним, что в Киеве ограничат движение транспорта. Движение будет частично ограничено на части улице Блакитного и на улице Лесогорской с 8 утра 26 марта до 9 вечера 28 марта.

На части ул. Лесогорская (пересечение с пр. Науки) и на ул. Блакитного (от просп. Науки до ул. Добрый шлях) будут обновлять покрытие.

Во время работ движение на улицах будет частично ограничено. Объехать часть ул. Блакитного можно по пер. Тихвинском.

Также частично ограничат движение на Эстакадном съезде на Набережном шоссе с 28 марта по 27 апреля.

На эстакаде съезда с Днепровского спуска на Набережном шоссе работкини КП "Киевавтодормост" ремонтировать деформационные швы.

Работы продлятся с 28 марта по 27 апреля.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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