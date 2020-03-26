С чем придется столкнутся киевлянам в ближайшие дни

В Киеве ограничат движение транспорта

В Киеве с 26 марта перекроют сразу несколько дорог. Так, движение будет частично ограничено на части улице Блакитного и на улице Лесогорской с 8 утра 26 марта до 9 вечера 28 марта.

На части ул. Лесогорская (пересечение с пр. Науки) и на ул. Блакитного (от просп. Науки до ул. Добрый шлях) будут обновлять покрытие.

Во время работ движение на улицах будет частично ограничено. Объехать часть ул. Блакитного можно по пер. Тихвинском.

Также частично ограничат движение на Эстакадном съезде на Набережном шоссе с 28 марта по 27 апреля.

На эстакаде съезда с Днепровского спуска на Набережном шоссе работкини КП "Киевавтодормост" ремонтировать деформационные швы.

Работы продлятся с 28 марта по 27 апреля.

Напомним, что в Киеве вводится масочный режим. В столице в условиях действующего карантина вводится обязательный масочный режим. Маски обязательны будут для тех, кто работает в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте столицы.

Обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные в Киеве государственные администрации.

Также мы сообщали, в Киеве пропала 20-летняя девушка. Альбина Ванадзе ушла из дома 19 марта и до сих пор не вернулась.

В последний раз молодую киевлянку видели в районе Труханова острова.

Приметы: на вид 20 лет (или немного меньше), рост – 1,62 метра, волосы до плеч, окрашенные в красный цвет.

Особая примета: родинка в пупке.

На момент исчезновения была одета в короткий плащ светло-бежевого цвета, серую шапку с розовой надписью «Нью-Йорк», светлые джинсы, шарф горчичного цвета. Обута в белые кроссовки со вставками розового цвета.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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