Уровень вредных веществ в воздухе превышен в несколько раз

В Киеве обнаружили высокий уровень загрязнения воздуха

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Держпродспоживслужбы в г. Киеве.

Так, по состоянию на 17 марта уровень загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы столицы.

Было зарегистрировано превышение среднесуточных предельно допустимых значений более, чем в два раза.

На площади Бессарабская уровень пыли превысил предельно допустимый уровень в 1,3 раз. Диоксид серы в 1,4-2,16 раза превысил уровень везде, кроме проспекта Науки. Также большие значения в воздухе показал диоксид азота (в 2,5-3,75 раза) и оксид углерод.

Эти вещества попадают в воздух при сжигании угля, мазута, дизтоплива, газа в мусоросжигательных заводах, теплоэлектростанциях и котельных, а также в отопительных в жилых домах и в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.

На автотранспорт приходится около 80% всех выбросов в атмосферный воздух города.

Напомним, что мы также сообщали, что небо Харькова окрасилось в серый цвет – жители подняли панику. Над Харьковом образовался плотный смог. Об этом рассказала местная жительница Харькова Ирина Красницкая в фейсбук.

«Утренний "смог"? над Харьковом. Чем мы дышим...?», – подписала она тревожные кадры.

В комментариях пользователи сети выразили свой испуг, а также начали сравнивать уровень загрязнения воздуха в Харькове и Киеве.

«Езжайте в Китай. там смога нет», «Промышленности уже в принципе нет очень давно. Это не смог. Все норм.», «Да смог был, видать чем-то ночью всех травили. Пропадет весь запас харчей.», «Сколько злости,а ведь сейчас жгут прошлогоднюю траву ,листья и в поле и в частном секторе зачем оскорблять ,бейте морды тем кто это делает,знают что нельзя и делают», «Испарение изморози. Смог виден и днём», «Индекс загрязнения воздуха AQI в режиме online в Харькове в основном "умеренный" Посмотрите какой в Киеве и области и радуйтесь 😀», – отметили под фотографиями.

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